Thierry Henry est fou de Vinicius Jr

Hier soir, le Real Madrid a renversé le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Les Espagnols se sont imposés 5 à 2, après avoir pourtant été à côté de la plaque en première période. Mais la remontada des Merengues n’a pas surpris Thierry Henry, qui s’est exprimé sur le plateau de CBS Sport.

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore surpris par le Real Madrid. J’ai déjà vu cette première mi-temps, et j’ai vu la seconde mi-temps, et j’ai déjà vu ce résultat, encore et encore. Je suis surpris que vous soyez surpris», a-t-il lâché avant d’ajouter : «depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid est l’équipe de Vinicius Jr. Il est l’homme (clé).» Le Français est conquis !