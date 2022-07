Deniz Aytekin met fin à sa carrière internationale

Les Parisiens s'en souviennent comme l'homme à l'origine de la « Remontada ». À 44 ans, l'arbitre allemand Deniz Aytekin a pris la décision de prendre sa retraite internationale, après 12 ans de service. Officiant à l'occasion de 22 matchs de Ligue des Champions et 21 rencontres d'Europa League, il poursuivra cependant sa carrière en Bundesliga, championnat duquel il a été nommé meilleur arbitre la saison passée.

« La raison principale, c’est que je veux passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Les voyages internationaux prennent trop de temps et sont physiquement exigeants. Le niveau de mes collègues allemands a également pesé dans ma décision. Nous avons de jeunes arbitres qui peuvent franchir une nouvelle étape sur la scène internationale et nous avons également de très bons arbitres expérimentés qui méritent de diriger des matchs internationaux » a-t-il expliqué sur le site de la Fédération allemande de football. Les mauvaises langues diront qu'il ne pourra plus faire de mal en coupes d'Europe.