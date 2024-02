FC Copenhague : les petits frères de Rasmus Højlund sont en train de faire leur trou !

Une affaire de famille chez les Højlund. Alors qu’Anders Højlund (52 ans) a connu une carrière assez modeste durant les années 1990, ses fils prennent un chemin différent. C’est déjà chose faite pour Rasmus Højlund dont la trajectoire a été incroyable. Formé à Brøndby puis Copenhague, c’est finalement en Autriche, à Sturm Graz que sa carrière a décollé (12 buts et 4 offrandes en 21 matches). Convaincant ainsi l’Atalanta a déboursé 20 millions d’euros, il a continué de tout casser sur son passage, le conduisant à rejoindre Manchester United cet été pour près de 75 millions d’euros. International danois (10 capes, 7 buts), le joueur de 21 ans s’annonce déjà parmi les buteurs les plus prometteurs de sa génération. Néanmoins, l’héritage laissé par Anders Højlund - et sa femme Kirsten ancienne coureuse sur 100m - ne semble pas se limiter au joueur des Red Devils puisque les jumeaux Oscar et Emil Højlund sont en train de se frayer une place au sein de l’effectif de Copenhague.

La suite après cette publicité

S’ils disposent de la même date de naissance, le 4 janvier 2005, les deux frères de 19 ans ne se ressemblent pas physiquement et ne jouent pas au même poste. Buteur comme son ainé, Emil a davantage de traits en commun avec lui même s’il est un peu plus petit (1m85 contre 1m91 pour Rasmus). De son côté, Oscar est un milieu de terrain relayeur capable d’évoluer dans un rôle de sentinelle. Tous les deux liés à la formation danoise jusqu’en décembre 2024, droitiers et internationaux U19 (7 capes et 1 but pour Oscar et 4 capes et 1 but pour Emil), ils ont encore du chemin à faire pour atteindre réduire l’écart avec leur ainé, mais ils s’adaptent tout doucement à l’équipe première des Løverne.

À lire

JT Foot Mercato : la Real Sociedad en panique avant d’affronter le PSG

Les jumeaux montent en puissance

Avantage sur ce plan pour Oscar Højlund qui compte déjà 16 matches à son actif cette saison et une offrande. S’il n’est pour l’instant qu’un joueur de rotation (environ 32 minutes disputées en moyenne), il a pu découvrir la Ligue des Champions avec quatre apparitions. D’ailleurs, comble du hasard, Copenhague défiait Manchester United où évolue son grand frère Rasmus. Ce dernier était enthousiaste à la possibilité de les affronter : «j’ai vraiment hâte de notre rencontre en Champions League. C’est génial de rencontrer son ancien club. Ce n’est pas souvent que l’on affronte ses frères. On doit espérer que je jouerai et qu’ils joueront aussi, mais le simple fait que l’occasion se présente est génial.» Malheureusement pour eux, ils se sont croisés lors de la victoire 1-0 de Manchester United à Old Trafford où Rasmus a marqué avant de sortir et Oscar a disputé les dernières secondes du match.

La suite après cette publicité

Singularité, quelques heures plus tôt, c’est Emil qui s’illustrait en Youth League contre Manchester United. Pour le moment, le jeune attaquant ne compte qu’une apparition avec Copenhague en juillet dernier. Parfois convoqué, il s’illustre surtout avec l’équipe U19 où ses prestations sont solides. Auteur de 8 buts en 11 matches, il a crevé l’écran sur ses participations avec les jeunes de son âge. Engagé en Youth League en 1/8e de finale avec Copenhague, il défiera Zilina le 27 février prochain et tentera de vivre une épopée pour s’ouvrir les portes de l’équipe première. Une montée en puissance loin d’être anodine pour Oscar et Emil qui n’ont apparemment rien à envier à leur ainé.

Plus talentueux que Rasmus Højlund

Directeur sportif du club d’Hørsholm-Usserød Idrætsklub situé à proximité de Copenhague, Christian Mouroux était revenu pour le Manchester Evening News sur les débuts de la fratrie Højlund. Et pour lui, les jumeaux ont de sacrés arguments avec une technique encore meilleure que Rasmus : «beaucoup de gens qui ont rencontré les trois pensent que les deux jeunes frères sont au moins aussi talentueux que Rasmus. Tous ont été très avancés par rapport à la moyenne, mais les deux frères l’étaient plus jeunes, par rapport à Rasmus au même âge. À mon avis, si vous parlez de talent pur, j’irais peut-être jusqu’à dire que les deux petits frères ont un léger avantage concurrentiel. Pour Emil et Oscar, surtout Oscar, qui était le plus petit, ce n’était pas parce qu’il était physiquement avancé, mais les deux jeunes frères étaient un peu plus développés techniquement que Rasmus ne l’était en même temps.»

La suite après cette publicité

Le Danois de 38 ans a ensuite analysé les différents profils et a une petite préférence pour Oscar Højlund : «Emil est le joueur le plus élégant, il prend des décisions élégantes et a l’air élégant quand il dribble et fait de belles passes, alors qu’Oscar est plutôt un bouledogue, c’est un combattant, un gagnant, qui fait des tacles, qui a du courage. Je pense qu’il a cela parce qu’il était plus petit que ses deux frères, mais aussi tous les autres contre qui il jouait. Il a dû compenser, donc il est intrépide, mais aussi très bon avec le ballon et il a ce type de mentalité où il est une personnalité gagnante, on peut voir qu’il veut gagner dans chaque situation du jeu.» Alors que Manchester City se dresse sur la route de Copenhague, Oscar aura à cœur de montrer son impact avec les Løverne tandis qu’Emil a une campagne de Youth League à mener. Pour le moment dans l’ombre de leur ainé, les jumeaux Højlund n’ont pas dit leur dernier mot.