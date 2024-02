Nantes-PSG : la frustration de Nicolas Pallois

Après la belle victoire contre la Real Sociedad, en 8e de finale aller au Parc des Princes, le PSG se devait d’enchaîner en Ligue 1, avec ce déplacement à La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes. Du côté des Canaris, c’était l’occasion d’accrocher un petit point pour faire le plein de confiance dans la mission maintien. Auteur d’une belle copie défensive avec de solides impressions offensives, Nicolas Pallois n’a pas caché sa frustration après la défaites des siens, au micro de Canal+ :

La suite après cette publicité

«On a bien défendu et ils ont marqué sur une frappe détournée. Je pense qu’on a bien fait bloc. Ils ont eu du mal à passer à l’intérieur, c’est ce que l’on avait travaillé. Je pense que tout le monde a bien travaillé ensemble, c’est dommage qu’on n’a pas mis ce petit but qui nous aurait permis d’être bien. On sait que c’est une bonne équipe, on n’a pas démérité ce soir. Il faut continuer. Il a manqué un petit truc mais l’état d’esprit est là, on s’est battu sur le terrain, il faut continuer, aller chercher les points et penser au déplacement à Lorient», a-t-il déclaré.