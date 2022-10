LOSC : on n'arrête plus Jonathan David !

La suite après cette publicité

Jonathan David est toujours là. En décembre dernier, son agent, Nick Mavromaras, avait pourtant ouvert grand la porte à un départ. «Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens.» Une sortie médiatique qui était intervenue après un début saison canon de l'attaquant canadien, auteur à l'époque de 11 buts en 18 matches toutes compétitions confondues.

Le Canadien est en feu !

En deuxième partie de saison, le joueur acheté 32 M€ à la Gantoise en 2020 a calé avec seulement 3 buts au compteur. Cet été, il n'a donc pas changé d'air, même si son nom a été cité dans certaines écuries. Une leçon certainement pour le clan David, qui s'était peut-être un peu trop avancé l'hiver dernier. Qu'importe, le Canadien de 22 ans a donc rempilé pour une troisième saison dans le nord. Et on peut dire qu'il a démarré fort. Dès la première journée de Ligue 1, le natif de Brooklyn a donné le ton avec un doublé face à Auxerre (4-1, 7 août). Muet durant quatre rencontres, il a ensuite retrouvé son efficacité offensive en signant un nouveau doublé. Cette fois-ci, sa victime était Montpellier (3-1, 4 septembre).

Buteur face à Toulouse (victoire 2-1, 17 septembre), il a poursuivi sur sa lancée après la trêve internationale, où il avait d'ailleurs marqué un but face au Qatar. En effet, Jonathan David a trouvé la mire face à Lorient (1 but, 2 octobre), Lens (1 but, 9 octobre) et Strasbourg (2 buts, 14 octobre). Il reste ainsi sur une série de 6 buts inscrits lors des 7 derniers matches qu'il a joué avec Lille. Au total, il en est à 9 buts (dont 2 pénaltys) et 2 assits en 972 minutes passées sur le pré. Il a rapporté 15 points à son équipe, qui en a 19 actuellement, depuis le début de saison selon la LFP. Sur les 21 buts inscrits par son équipe en championnat depuis le début de saison, il en a inscrit un peu moins de la moitié.

Des statistiques intéressantes

Il a aussi marqué un tiers des buts lillois depuis un an et demi selon Opta. En effet, il a inscrit 24 des 69 buts du LOSC depuis la saison 2021-22 (34,8 %). Co-meilleur buteur de L1 avec Neymar (9 buts) cette saison, le Canadien, qui devance Mbappé (8 buts), Moffi (8 buts) ou encore Lacazette (6 buts), est aussi le meilleur buteur des Dogues au XXIème siècle. Avec 37 pions en L1, il fait mieux qu'Eden Hazard ou Nicolas Pépé. De belles statistiques donc pour l'international canadien, qui porte le LOSC (7e au classement) et affiche une forme qui a de quoi rassurer son pays à un mois environ de la Coupe du Monde au Qatar. Mais l'attaquant lillois reste calme.

« Je suis content de jouer ici. Je me sens bien en ce moment, on joue bien, on a un bon effectif donc ça m’aide à bien m’exprimer. Tout va bien, mais pas d’enflammade. C’est seulement la première fois de la saison qu’on enchaîne deux succès d’affilée (…) J’aime bien jouer dans ce système de jeu, je peux avoir des espaces et me lancer en profondeur, car derrière moi, j’ai des joueurs de très bonne qualité », a-t-il notamment expliqué après la victoire de vendredi. Jonathan David se concentre sur le terrain et uniquement sur le terrain. Le joueur sous contrat jusqu'en 2025 aura bien le temps de penser à son avenir avec son entourage, lui qui ne pense qu'au LOSC et au Mondial avec le Canada. Le clan David a retenu la leçon.