Accord entre le PSG et Sergio Ramos !

La suite après cette publicité

Arrivé au Real Madrid en 2005 après avoir été formé au Séville FC, Sergio Ramos vient de refermer son chapitre madrilène. Seize ans après avoir découvert la Casa Blanca, le défenseur espagnol a décidé d'aller voir ailleurs cet été, lui qui était en fin de contrat. Rapidement, les médias européens multipliaient les rumeurs et le 25 juin dernier, nous vous annoncions en exclusivité que le principal concerné donnait sa priorité au PSG.

Après une saison 2020-2021 décevante, avec notamment une deuxième place en Ligue 1, le club de la capitale avait établi ses priorités pour le mercato, avec notamment un latéral droit et un milieu de terrain. Mais il y avait aussi besoin d'un défenseur central. Finalement, entre Raphaël Varane et Sergio Ramos, Leonardo et ses équipes ont fait leur choix. Et l'Espagnol aussi.

Deux ans de contrat pour Ramos

D'après les dernières informations de RMC Sport, le PSG et Sergio Ramos sont tombés d'accord pour une arrivée cet été. Le défenseur âgé de 35 ans, qui n'est pas à l'Euro 2020 avec l'Espagne, doit normalement parapher un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2023. Tout s'est donc accéléré ces dernières heures.

Ce jeudi, le frère et agent du joueur René Ramos était sur Paris pour négocier avec les dirigeants du PSG. Des discussions qui se sont donc bien passées. Les Parisiens vont donc frapper un grand coup en recrutant Sergio Ramos qui, toujours selon RMC Sport, a refusé les offres de deux clubs anglais, dont un qui avait mis plus d'argent sur la table.