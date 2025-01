Mercato : 4 clubs bataillent pour récupérer James Rodriguez pour 0€

À 33 ans, James Rodriguez est de nouveau un homme libre. Il y a quelques jours, le Colombien a résilié son contrat avec le Rayo Vallecano, qu’il avait rejoint le 26 août dernier…libre. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid était disponible gratuitement après la fin de son aventure à São Paulo au Brésil. Une occasion qu’avait décidé de saisir le club de la banlieue de Madrid. Si son retour en Liga a attiré les regards et la foule, sur le terrain, il n’a pas vraiment été à la hauteur des espoirs et des attentes. Après seulement 7 apparitions toutes compétitions confondues (0 but, 1 assist, 205 minutes jouées au total), le natif de Cúcuta a quitté le Rayo Vallecano durant ce mois de janvier.

Fiasco Vallecano

Un départ qui est un soulagement pour les supporters et les amoureux du club, à l’image d’Ivan Vargas, journaliste pour Fichajes.com. «Cela a été un véritable désastre. C’est un joueur qui a un salaire de millionnaire pour une équipe comme Rayo Vallecano et qui n’a pas su s’impliquer. Il n’a aucune éthique de travail et se croit plus important que le reste de ses collègues. Il ne voulait pas défendre et il attendait de l’équipe qu’elle s’adapte à lui, ce qui est impossible. Dans une équipe comme le Rayo, tous les joueurs doivent faire pression et s’adapter à ce que l’entraîneur demande, mais il ne l’a pas fait. Lorsqu’il était présent dans les matches, il n’a pas beaucoup contribué et il est passé inaperçu. C’est une erreur du président, car le directeur sportif et l’entraîneur ne voulaient pas sa signature.»

On peut parler d’un fiasco ou d’un coup raté. Cela a été systématiquement le cas lors de ses dernières expériences. En effet, depuis son prêt de deux ans au Bayern Munich lors de l’exercice 2017-19, le Colombien n’est jamais resté plus d’un an dans le même club. Il est même resté parfois que quelques mois. Ainsi, il est passé par Everton, Al-Rayyan, l’Olympiakos, São Paulo et donc le Rayo Vallecano. Mais l’écurie ibérique y croyait, puisque le joueur sortait d’une belle Copa América avec les Cafeteros. Malgré ses difficultés en club, plusieurs formations sont malgré tout intéressées à l’idée de le relancer. La première à s’être manifestée publiquement est Boca Juniors. Mais ce n’est pas l’unique club argentin à être sur les rangs.

Il a déjà 4 clubs à ses trousses

TyC Sports cite aussi la piste menant au Racing Club. En effet, l’idée serait de recruter James Rodriguez pour remplacer Juan Fernando Quintero, qui va rejoindre l’América de Cali. De plus, on apprend que Banfield a également fait une proposition de contrat jusqu’en décembre 2026 à James, qui l’a refusé pour le moment. Il pourrait retourner au pays, où il suscite l’intérêt du club colombien de Barranquilla. Le propriétaire de l’écurie, Fuad Char, est d’ailleurs très confiant concernant la possible arrivée du footballeur de 33 ans comme il l’a admis dans les colonnes de TyC Sports.

«Il est possible qu’il vienne à Barranquilla entre aujourd’hui (mercredi) et demain (jeudi) pour négocier. Nous sommes plutôt optimistes. Notre direction penserait toujours à ce qu’il va faire en équipe nationale, en terminant les éliminatoires puis la Coupe du monde 2026. Nous aimerions l’avoir pendant 18 mois pour l’emmener à la Coupe du monde dans une condition physique exceptionnelle.» Pour le moment, James n’a pas signé avec ce club. Il a d’ailleurs assisté hier soir à une rencontre de la Colombie en King’s League. Il est venu saluer ses compatriotes dans les vestiaires et a même fait une brève apparition sur le terrain pour tirer un pénalty en tant que président de la formation colombienne. Un pénalty qu’il a manqué pour la petite histoire…