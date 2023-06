Udinese : Federico Balzaretti nommé directeur sportif

Comme annoncé en exclusivité par nos soins au début du mois de juin, Federico Balzaretti est officiellement devenu directeur sportif de l’Udinese ce lundi, succédant à Pierpaolo Marino en fin de contrat qui a quitté ses fonctions la semaine dernière : «L’Udinese Calcio a le plaisir d’annoncer que Federico Balzaretti est le nouveau responsable du domaine technique. Il a signé un contrat avec le club de la Juventus jusqu’au 30 juin 2025». Le propriétaire Giampaolo Pozzo était très attiré par les qualités de détection et les connaissances du football à l’international de Balzaretti, acquises notamment lors de sa pige à l’AS Roma où il était responsable des joueurs prêtés à l’étranger.

La suite après cette publicité

Suite à son départ de son poste de directeur sportif du club de Vicenza FC d’un commun accord après deux saisons entre la Serie B et la Serie C, l’ancien défenseur italien Federico Balzaretti recherchait un nouveau challenge et surtout un projet durable pour poursuivre sa reconversion dans le monde du football. Devenu un temps consultant à la télé italienne et française, l’ancien joueur de Palerme s’est officiellement dirigé vers la direction sportive. Les patrons des Friuli, qui ont plusieurs dossiers estivaux à gérer, ont donc trouvé son nouveau chef d’orchestre après la non-prolongation de contrat de Pierpaolo Marino

À lire

La multipropriété de clubs, réelle opportunité ou véritable menace ?