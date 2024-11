L’Italie n’a pas oublié la pique de Mike Maignan

Luciano Spalletti et l’Italie ont encore en travers de la gorge les mots de Mike Maignan. Après la débâcle française au Parc des Princes face au voisin italien (1-3) en septembre dernier, le portier des Bleus avait tenu des propos forts à l’encontre de la Squadra Azzurra. Dans les vestiaires, le gardien de 29 ans s’était enragé à cause d’une défaite face à une équipe dont seulement deux ou trois joueurs auraient leur place en équipe de France, selon ses mots.

La suite après cette publicité

Une déclaration qui a fait rire jaune de l’autre côté des Alpes et qui est restée dans la tête du sélectionneur italien, Luciano Spalletti. «Ce ne sera pas simple, car nous affrontons des adversaires forts, on me disait même que seuls deux ou trois de nos joueurs pouvaient jouer dans ces sélections», a d’ailleurs ironisé l’ancien entraîneur du Napoli en conférence de presse, avant la nouvelle confrontation entre les deux équipes qui se tiendra ce dimanche à 20h45.