Haris Belkebla dans le viseur de la Ligue 1

Il y a un an, Haris Belkebla quittait la Ligue 1 et Brest pour rejoindre l’Arabie saoudite et le Ohod Saudi Football Club, club de deuxième division saoudienne. Un an plus tard, après 30 matches dans son club, l’international algérien pourrait revenir en France et rejouer en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’ancien capitaine de Brest est dans le viseur de plusieurs écuries de l’élite du football français. Du haut de ses 30 ans, son profil expérimenté et sa situation en Arabie saoudite (il est libre après un souci avec son club) attire donc certains clubs français désireux de renforcer leur entrejeu.