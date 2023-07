PSG : Luis Enrique dévoile son plan pour remettre le club au sommet

La suite après cette publicité

Depuis la fin de saison, le PSG a connu un été agité. Outre le dossier Kylian Mbappé qui prend une grosse part de l’actualité parisienne, le club de la capitale a longtemps dû se pencher sur le dossier de l’entraîneur. Avec le départ certain de Christophe Galtier, Paris a longtemps rêvé de faire venir le duo Nagelsmann-Henry. Mais après des semaines de négociations, le PSG a finalement opté pour Luis Enrique, libre depuis son départ de la Roja après l’élimination en 8es de finale du Mondial face au Maroc.

L’ancien technicien du Barça a dû attendre plusieurs semaines avant d’être officialisé puisque le PSG n’arrivait pas encore à se mettre d’accord avec Galtier pour le départ. Finalement, mercredi dernier, le club a officialisé l’arrivée du technicien espagnol. Une semaine après ses débuts, Luis Enrique a accordé une interview au site officiel du PSG pour notamment évoquer ce qui l’a convaincu de rejoindre le club. «La raison principale, c’est que les dirigeants ont une idée très claire de l’équipe qu’ils veulent bâtir, du projet qu’ils veulent construire en s’appuyant sur les ressources dont dispose le PSG. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d’infrastructures. En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau.»

À lire

Real Madrid : Kylian Mbappé parle déjà avec deux joueurs

La volonté de se racheter auprès des supporters

Luis Enrique sait aussi qu’il sera surtout attendu au niveau du jeu. La saison dernière, le PSG a longtemps proposé un jeu stéréotypé dépendant de Kylian Mbappé et avec une domination trop insuffisante. Le technicien espagnol promet du spectacle cette saison. « Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff, nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain» a-t-il ainsi confié.

La suite après cette publicité

L’ex-coach de la Roma entend aussi remettre le club au sommet et permettre aux supporters de retrouver une certaine attache pour l’équipe. « Mon objectif, c’est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu’ils soient fiers de ce qu’ils voient sur le terrain, qu’ils apprécient le spectacle. Et ils l’apprécieront s’ils voient des efforts, du travail, une équipe qui attaque bien et qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S’ils aiment ça, et je suis sûr que c’est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe. » Le défi est grand pour une équipe qui déçoit régulièrement les supporters ces dernières années. Mais Luis Enrique aime les défis.