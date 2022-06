EdF : Guy Stéphan catégorique pour Boubacar Kamara

En cette fin de saison synonyme de Ligue des Nations pour les sélections européennes, la présence de Boubacar Kamara au sein du groupe France convoqué par Didier Deschamps fait couler pas mal d'encre, se voulant surprenante pour certains et logique pour d'autres, au regard de ses performances avec l'OM, son désormais ex-club. Certaines rumeurs ont laissé penser que le sélectionneur des Bleus avait pu faire appel au milieu de terrain de 22 ans afin de faire barrage au Sénégal, que le natif de Marseille a également la possibilité de représenter au niveau international. Ce que Guy Stéphan a catégoriquement démenti au cours d'un entretien accordé au collectif Femmes journalistes de sport.

« Ce n’est pas pour le verrouiller. Il a répondu à cette question. Il n’a pas été approché par le Sénégal. C’est un pays qu’il aime bien car c’est celui de son père. Lui, il joue depuis son plus jeune âge en France. Il a joué à l’Olympique de Marseille de ses six ans à ses vingt-deux ans mais il a déclaré ne pas avoir hésité à partir pour Aston Villa. Didier le dit à chaque fois : ce n’est pas pour le verrouiller, c’est parce qu’il a de la qualité », a soutenu l'adjoint de DD, en deuil et absent ces derniers jours. Kamara, non retenu pour affronter le Danemark ce vendredi (20h45) pour le premier match de Ligue des Nations de l'équipe de France, devra patienter pour faire ses premiers pas avec le maillot frappé du coq et des deux étoiles.