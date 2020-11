Angleterre : l'ancien gardien Ray Clemence est décédé

L'Angleterre pleure l'une de ses légendes. Un an et demi après la disparition de Gordon Banks, son prédécesseur dans les buts des Three Lions, Ray Clemence passe l'arme à gauche à son tour. L'ancien gardien est décédé à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille. Auteur d'une carrière à la longévité exceptionnelle, il aura porté le maillot de la sélection anglaise à 61 reprises entre 1972 et 1984, contraint de partager la cage avec l'autre grand portier de l'époque, Peter Shilton. Il est aussi considéré comme le plus grand gardien de l'histoire de Liverpool, où une fresque murale avait été dessinée en son honneur, il y a quelques semaines seulement.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020. — Liverpool FC (@LFC) November 15, 2020

Joueur de Scunthorpe United (1965-1967) mais surtout des Reds donc (1967-1981) avec qui il remporta notamment trois Ligue des Champions (1977, 1978, 1981), deux Coupe de l'UEFA (1973, 1976), cinq championnats anglais (1973, 1976, 1977, 1979 et 1980) et une Cup (1974), puis de Tottenham (1981-1988) où il ajouta à son palmarès déjà immense une Coupe de l'UEFA (1984) et une Coupe d'Angleterre (1982), il a pris sa retraite sportive à 40 ans en 1988 pour devenir entraîneur. Moins en réussite, Clemence dirigea tout de même les Spurs puis Barnet, avant d'être intégré comme entraîneur des gardiens en équipe d'Angleterre sous les ordres de Glen Hoddle, Kevin Keegan puis Sven-Göran Eriksson.

We are deeply saddened to report the passing of legendary former goalkeeper Ray Clemence.



We extend our deepest sympathies to Ray's family and many friends throughout the game at this sad time. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 15, 2020