Le FC Nantes recrute définitivement Alban Lafont

Prêté pour deux saisons par la Fiorentina en 2019, Alban Lafont a disputé 63 matches toutes compétition confondues avec le FC Nantes. Dans quelques mois, le gardien français devait revenir en Italie, mais finalement, ce dernier va rester en Loire-Atlantique. Les Canaris viennent en effet d'annoncer qu'ils avaient levé l'option d'achat, estimée à 7 M€, pour recruter définitivement le portier de 22 ans. Le principal concerné est désormais lié au FCN jusqu'en 2024.

La suite après cette publicité

«C’est une vraie preuve de confiance commune et je suis très content de voir le FC Nantes lever cette option d’achat. C’est le signe que je fais du bon travail et que le club compte sur moi. C’est à mon tour de rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain. Le coach m’a récemment nommé capitaine de l’équipe et cette prolongation va en ce sens. J’espère vraiment que le meilleur est à venir. Aujourd’hui, l’idée c’est d’apporter mon expérience, ce que j’ai pu acquérir depuis toutes ces années, notamment ici à Nantes. J’ai vraiment envie d’aider le groupe à aller vers le haut», a déclaré Lafont.