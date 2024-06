France - Pologne : Kylian Mbappé n’y était pas…

Petite déception ce mardi soir. Pourtant présentée comme le candidat numéro 1 pour gagner cet Euro 2024, la France n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 face à la Pologne, qui fait chuter les Bleus à la deuxième place de ce groupe D. Derrière… l’Autriche. Une phase de poules assez médiocre au final, puisque les troupes de Didier Deschamps n’ont marqué aucun but dans le jeu. Face à la bande de Robert Lewandowski, les attaquants tricolores ont encore eu du mal à se montrer sous leur meilleur visage, étant assez peu tranchants, puis, butant sur un excellent Lukasz Skorupski.

Des soucis dans l’animation offensive bien symbolisés par Kylian Mbappé, auteur d’une prestation assez mitigée, avec un 5/10 dans nos notes de la rencontre. Tout juste la moyenne donc, et c’est en bonne partie grâce à son but inscrit sur le penalty provoqué par Ousmane Dembélé. Il est vrai qu’il a frappé plusieurs fois en direction des buts, se heurtant à un portier polonais décisif, en fin de première période notamment. La nouvelle star du Real Madrid aurait donc pu terminer avec un but de plus au compteur, mais cela n’aurait pas fait oublier ses problèmes dans le jeu.

Du mal à faire la différence

Utilisé en pointe de l’attaque par Deschamps, dans la même configuration qu’au PSG avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé à ses côtés, il a finalement très peu foulé la surface. Masqué, il a énormément décroché, descendant très bas sur le terrain pour aller chercher le ballon, ou tombant beaucoup à gauche, surtout en première période. Loin de la surface rivale, il a logiquement moins d’opportunités de faire mal, et avec le ballon, il a d’ailleurs semblé un peu lourd, peinant à battre ses vis-à-vis et à les éliminer. Tout comme il a souvent fait la touche de trop dans les derniers mètres.

Est-ce qu’il était gêné par son masque ? C’est la théorie avancée par Didier Deschamps. « Kylian, avec ce qu’il a traversé, je l’ai trouvé plutôt bien en jambes, avec le masque auquel il s’habitue même si quand il transpire ça coule dans les yeux. Il a montré beaucoup d’envie et forcément ce match-là va lui servir par rapport à celui qui nous attend », a ainsi expliqué le sélectionneur national. Tout n’est pas à jeter bien sûr, puisque même sans être dans son meilleur jour, il a réussi à créer des occasions, et a aussi montré bien s’entendre avec le reste de ses partenaires sur le terrain, en particulier Barcola et Koundé. Mais si la France veut aller loin dans cet Euro, elle aura besoin d’un meilleur KM10.