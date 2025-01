PSG : Luis Enrique annonce l’absence de Marquinhos

Le PSG reçoit l’AS Saint-Etienne ce dimanche au Parc des Princes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Seul leader du championnat de France, la formation de Luis Enrique va espérer faire le plein de confiance avant les grosses échéances qui arrivent en Ligue des champions. Pour ce match, le coach espagnol devra faire sans son capitaine.

En effet, lors de la conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique a annoncé l’absence de Marquinhos pour cette rencontre. «Il ne pourra pas jouer», a-t-il ainsi lancé sans donner plus de détails. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures mais Achraf Hakimi, vice-capitaine de l’équipe, devrait donc encore récupérer le brassard pour ce match.

