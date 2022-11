Vidéo : la blessure de Neymar terrorise Twitter

La suite après cette publicité

Le Brésil a fait honneur à son titre de favori de cette Coupe du Monde 2022 en battant la Serbie (2-0). Richarlison a particulièrement brillé en inscrivant, pour l’instant, le plus beau but de la compétition. Mais l’homme qui était au centre des attentes, c’était bien Neymar. La star du PSG n’a peut-être pas fait trembler les filets, cependant, elle a fait trembler la défense serbe. Enfin, 10 minutes avant la fin du match, Neymar a quitté la pelouse de Lusail et s’est assis sur le banc en cachant ses larmes. Selon les dernières images, le Brésilien semble touché à la cheville. Sur Twitter, on imagine déjà une longue absence pour Neymar, de quoi faire très peur aux supporters parisiens et brésiliens.