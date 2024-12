Andy Pelmard sanctionné par Lecce après sa garde à vue

Ancien joueur de l’OGC Nice et de Clermont à qui il appartient, le défenseur français Andy Pelmard (24 ans) a été prêté cette saison du côté de la Serie A. Une expérience en Serie A difficile où il n’aura disputé que 4 matches pour le moment. Malheureusement, la situation ne va pas s’arranger pour lui puisqu’il a été arrêté par la police en volant pour avoir dépassé les vitesses et en conduisant sur une zone piétonne. Il a ensuite été placé en garde à vue avant d’être libéré par les forces de l’ordre.

«L’US Lecce communique que, lorsqu’il a été arrêté par la police, le footballeur était seul au volant de sa voiture et qu’aucun autre membre n’a donc été impliqué dans l’incident. Le footballeur Pelmard avait participé, avec toute l’équipe, au traditionnel échange de vœux de Noël organisé par le Club auquel ont participé non seulement les joueurs, mais aussi les dirigeants et le Staff Technique avec les familles et les enfants. L’événement, comme prévu, a débuté à 20h30 et s’est terminé à 22h50 lorsque tous les participants ont quitté les lieux par leurs propres moyens pour regagner leur domicile. En raison de ce qui s’est passé, le joueur a été immédiatement exclu de l’équipe aujourd’hui, sous réserve de mesures supplémentaires prises à son encontre» a annoncé la formation italienne dans un communiqué.