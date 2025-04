Lens-Reims : les compositions officielles

La 29e journée de Ligue 1 débute ce soir à 20h45 avec Lens qui accueille Reims. Le Racing se présente en 3-4-3 avec son gardien australien Mathew Ryan et une charnière centrale composée de Jonathan Gradit, Juma Bah et Facundo Medina. Au milieu, Kyllian Antonio (à droite) et Deiver Machado (à gauche) occuperont le rôle de piston, Andy Diouf et Adrien Thomasson se chargeant de densifier l’axe. Devant, Goduine Koyalipou sera accompagné par Florian Sotoca à droite et Anass Zaroury à gauche.

Du côté rémois, Samba Diawara doit recomposer sa défense centrale avec les absences de Cédric Kipré (carton rouge face à Strasbourg) et de Joseph Okumu (touché à l’épaule). On devrait s’en tenir à un 5-4-1, avec le capitaine Yehvann Diouf aux cages, derrière un trio central composé de Hiroki Sekine, Mory Gbane et Malcolm Jeng, avec Aurélio Buta en latéral droit et Sergio Akieme à gauche. Valentin Atangana et Amadou Koné évolueront au milieu de terrain. Sur le front offensif, titularisation de Jordan Siebatcheu en pointe, entouré des deux Japonais Junya Ito et Keito Nakamura sur les ailes.

Les compositions officielles :

Lens : Ryan – Gradit, Bah, Medina – Antonio, A. Diouf, Thomasson, Machado – Sotoca (cap.), Koyalipou, Zaroury

Reims : Y. Diouf (cap.) - Buta, Sekine, Gbane, Jeng, Akieme – Ito, Atangana, Koné, Nakamura - Siebatcheu