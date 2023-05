PSG : le coup de gueule de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

C’est dire si Christophe Galtier était très attendu en conférence de presse ce vendredi, première prise de parole d’un membre du club parisien depuis la sanction infligée à Lionel Messi (suspension d’entraînement et de match). Cela dit, l’entraîneur est habitué à ce genre de pression, qui se renouvelle de manière spectaculaire semaine après semaine. Après la polémique intense le concernant, le sujet majeur concernait donc Messi, ce qu’il s’est empressé de déminer en se positionnant comme un simple salarié qui ne commente pas la décision prise par la direction.

Par contre, il était bien plus vindicatif à l’heure de commenter les nombreux articles parus dans la presse ces derniers jours, et surtout les analyses ciblant le manque d’investissement des joueurs du PSG dans la course pour le titre. « Il y a quand même un gros décalage entre ce vous pouvez dire ou écrire et ce que nous vivons au quotidien. Évidemment que l’actualité de ce début de semaine était la suspension de Léo. Il y a évidemment les contre-performances et on ne veut pas se cacher derrière ça », a-t-il commencé par dire, avant d’insister.

Galtier défend son groupe

« Il y a un décalage entre tout ce que vous pouvez dire, ou inventé (avec un regard noir, ndlr), et la réalité du vestiaire. On ne peut pas dire que c’est une période agréable, je vous l’accorde. Ne croyez pas que les joueurs, quand on perd un match, sont souriants et n’en ont rien à foutre. J’ai vu la réaction de mes joueurs après Lorient. On est tous concentrés. On sait que ce n’est pas suffisant et qu’il y a un titre à aller chercher. Le championnat va être difficile jusqu’à la fin. Je vois les champions en titre dans les autres championnats qui sont bousculés comme nous le sommes actuellement. La réalité du vestiaire me montre que les joueurs ont envie d’aller chercher ce titre. Ce sont des joueurs consciencieux et malheureux quand l’équipe perd », a-t-il conclu.

On peut en déduire que les nombreuses discussions sur l’état d’esprit des joueurs parisiens, clairement remis en cause après le non-match face à Lorient, ont clairement agacé Christophe Galtier, désireux de monter au créneau sur ce sujet. « On n’a pas le droit au relâchement. Les défaites qu’on a pu subir ne sont pas liées au relâchement, mais au contexte d’une saison difficile sur le plan physique. » Il faudra se faire violence, avec un groupe restreint (pas de Nuno Mendes, d’Hakimi, de Messi, de Neymar, de Kimpembe ni de Mukiele) contre Troyes ce dimanche.