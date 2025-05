OM : la sortie cash de Medhi Benatia sur la rivalité avec le PSG !

Présent au micro de beIN SPORTS avant la 34e et dernière journée de Ligue 1, Medhi Benatia s’est longuement confié sur la saison marseillaise et les objectifs à venir du club. Si le dirigeant phocéen a confirmé que l’OM allait chercher à se renforcer lors du prochain mercato estival, l’homme de 38 ans est également revenu sur la rivalité avec le Paris Saint-Germain. «Je pense que ce sont des discussions qui font plus mal qu’autre chose. Aujourd’hui, le PSG va s’apprêter à disputer une finale de Coupe d’Europe, ce PSG là que j’ai vu les 5 derniers mois c’est le meilleur PSG que j’ai vu depuis le début de l’ère QSI. On voit qu’ils courent ensemble, qu’ils travaillent ensemble, ils ont compris que pour gagner des grands titres, il fallait être une équipe, avant c’était plutôt une équipe de stars, maintenant c’est une équipe. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? Est ce qu’on peut rivaliser avec le PSG ? Moi aujourd’hui, je vous dis que quand tu es l’OM, tu dois jouer pour le podium, pour la Ligue des Champions et que s’il y a un truc à aller chercher là-haut tu dois être là parce que Lille l’a fait, parce que d’autres clubs l’ont fait», a tout d’abord confié Benatia avant de détailler sa pensée.

La suite après cette publicité

«Je ne vois pas ce que l’OM a à envier à d’autres clubs français, tu dois être là, tu dois être sûr de ta force. On a débuté quelque chose l’année dernière, ils ont de l’avance sur nous, ils ont une capacité financière qu’on ne peut pas se permettre, ça ne fait pas tout mais ça aide quand même. Je n’ai pas envie de regarder Paris, j’ai envie de regarder nous, de progresser, de faire une meilleure saison que cette année et normalement en faisant ça on ne sera pas loin de nos objectifs. Depuis que je suis rentré dans ce nouveau rôle, j’essaie de m’inspirer de ce que j’ai connu dans ma carrière et je ne manque de respect à personne mais je préfère m’inspirer de certaines équipes comme la Juventus ou le Bayern Munich, je reconnais que le PSG a crée une équipe et c’est vrai que quand tu regardes les matches contre Arsenal, contre Aston Villa, ils ont mérité leur qualification, bravo à eux mais je ne peux pas te dire que je m’inspire du PSG (sourire). Si on arrive à faire le plein sur les matches qu’on doit gagner, c’est déjà ça. Je préfère regarder mon équipe et les progrès qu’on peut faire. Je veux qu’on trouve cette constance, que ce ne soit pas les montagnes russes comme ça a pu être le cas parfois cette année. Le bilan est bon mais à nous de mettre la barre encore un peu plus haute». Voilà qui est dit !