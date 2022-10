Bouna Sarr pris à partie par des douaniers à l'aéroport de Munich

Bouna Sarr a eu quelques problèmes lors de son retour à l’aéroport de Munich. Le latéral sénégalais s'est en effet plaint de racisme à la suite d'un contrôle qu'il a jugé abusif. Très remonté et en colère, l'ancien joueur de Metz et de l'Olympique de Marseille a lui-même posté des photos des douaniers sur son compte Instagram en ajoutant des emojis de clown sur leur tête qu'il a joint d'un message explicite. « Tu atterris à l'aéroport, tu attends tes bagages, et parmi plus de 200 passagers, c'est sur toi qu'on lâche un chien de la douane en un claquement de doigts, qui te grimpe dessus comme si tu n'étais pas 'propre' ou un 'dealer' » a tout d'abord commenté le joueur de 30 ans.

Toujours sur la touche en raison d'une opération au genou début septembre, Bouna Sarr a continué sur sa lancée. « On t'explique ensuite qu'il s'agit d'un simple contrôle de routine. Mais après ma réaction et celle d'autres passagers présents, dont certains étaient choqués par la scène, on préfère t'isoler dans une pièce que personne ne peut voir et inventer des délits, juste pour mieux justifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur ! Ensuite, on te retient deux heures pour confisquer des objets de valeur sous prétexte que tu ne t'es pas comporté correctement. Je me demanderai toujours : quand pourrons-nous nous sentir comme à la MAISON ? Vraiment, il faut que cela cesse » a conclu le latéral droit. Interrogé par Bild, le porte-parole des douanes allemandes, Thomas Meister, a déclaré : « je peux confirmer le contrôle de dimanche. Par contre, je rejette catégoriquement l'accusation de racisme. C'était un contrôle normal. Le chien de la douane a réagi. Monsieur Sarr a été emmené dans une zone de dédouanement. Là, ses bagages ont été contrôlés. »