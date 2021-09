Nabil Fekir accuse son ancien agent pour son transfert avorté à Liverpool

Dans des propos récoltés par The Times, Nabil Fekir est revenu sur son transfert avorté à Liverpool, en raison d'un problème au genou, information qui avait été dévoilée par les médias anglais et français à l'époque. Mais selon le champion du Monde 2018, cette signature chez les Reds en provenance de l'Olympique Lyonnais aurait été avortée par son ancien agent Jean-Pierre Bernès, et non pour un pépin physique.

«C'était un moment sombre. (...) J'ai vu beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. On a dit que le genou m'empêchait d'aller à Liverpool, mais ce n'était pas vrai. Je suis allé à Clairefontaine, et ils ont eu toutes les preuves (médicales, ndlr) que le genou allait bien. J'ai eu un problème avec mon agent, mon conseiller. C'est lui qui est responsable de l'échec du transfert. Ils devaient trouver une raison pour que l'affaire n'aboutisse pas et ils ont rejeté la faute sur le genou».