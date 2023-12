Real Madrid - Villarreal : les compositions officielles

Le Real Madrid peut reprendre le trône de leader et mettre la pression à Gérone. Dépossédés de leur première place le week-end passé par le club catalan, les Merengues, qui restent sur un match nul face au Real Betis, peuvent provisoirement la retrouver en attendant la rencontre de leur concurrent face au Deportivo Alavés ce lundi soir. De son côté, Villarreal, qui reste sur une lourde défaite face à la Real Sociedad en championnat, tentera de prendre des points pour s’éloigner de la zone rouge, seulement à trois points du sous-marin jaune. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Carlo Ancelotti, privé de Camavinga, Carvajal, Courtois, Guler, Militao et Vinicius, aligne un 4-3-3 avec Lunin dans les buts, Vazquez, Rudiger, Alaba et Mendy en défense, un trio Valverde, Modric, Kroos dans l’entrejeu et, enfin, Bellingham juste derrière Brahim Diaz, préféré à Joselu, et Rodrygo. Tchouaméni, de retour de blessure, commence en tant que remplaçant. En face, Marcelino, privé de Moesana, Coquelin, Foyth, Gabbia, Pino et D.Suarez, aligne, lui, un 4-4-2 à plat avec Jorgensen aux cages, Altimira, Albiol, Mandi et Pedrasa pour l’arrière-garde, Akhomach, Capoue, Parejo et Baena au milieu puis Moreno et Morales sur le font de l’attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - L.Vazquez, Rudiger, Alaba, F.Mendy - Valverde, Modric, Kroos - Bellingham - Rodrygo, B.Diaz

Villarreal : Jorgensen - Altimira, Albiol, Mandi, Pedrasa - Akhomach, Capoue, Parejo, Baena - Moreno, Morales