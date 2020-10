Bordeaux discute avec Hatem Ben Arfa

«Moi, je dis ce que je vois. J'ai donné les cibles. On peut améliorer l'équipe et avoir de l'ambition. Si ce n'est pas possible, on fera avec, mais il me semble qu'on pourrait améliorer l'équipe à moindre coût mais ce n'est pas moi qui prends la décision. Si je donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier», expliquait il y a cinq jours Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Il faut dire que l'entraineur des Girondins avait de quoi être agacé. Son club n'avait et n'a d'ailleurs finalement recruté aucun joueur durant le mercato.

La suite après cette publicité

De quoi énerver passablement les supporters du club au scapulaire déjà à bout depuis des mois. Mais ces derniers pourraient retrouver le sourire. En coulisse, Bordeaux pousse pour récupérer Hatem Ben Arfa comme nous l'indique une source proche du club. Une cible déjà connue et qui avait déjà fait réagir Gasset il y a quelques semaines. «Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe. Tous les bons joueurs sont de bonnes idées. Mais, je ne vais pas croire au Père Noël à mon âge. Hatem Ben Arfa, c'est un créateur, un génie du football. Si c'est possible… mais franchement je ne le sais pas». Jean-Louis Gasset, qui avait fait du recrutement d'anciens internationaux tricolores en difficulté à l'ASSE une spécialité (M'Vila, Cabaye, Debuchy notamment), pourrait encore faire jouer ses réseaux à moindre coût.

L'ancien international tricolore, qui avait d'ailleurs côtoyé le technicien Girondin en Equipe de France lorsque celui-ci était l'adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus, ne serait pas contre l'idée de rejoindre la Gironde. Selon nos informations, des discussions sont en cours entre Bordeaux et les représentants du joueur. Hatem Ben Arfa, qui reste sur une expérience contrastée à Valladolid en Liga (5 apparitions) a toujours soif de jeu et reste très attaché à la Ligue 1. S'il parvient à s'entendre avec Bordeaux, le natif de Clamart pourrait découvrir un sixième club français après l'OL, l'OM, Nice, le PSG et le Stade Rennais.