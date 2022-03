JT Foot Mercato : le PSG nage en plein chaos

La suite après cette publicité

L'Argentine et l'Espagne critiquent sévèrement le public du Parc des Princes

Ce dimanche au Parc des Princes, les sifflets envers Lionel Messi et Neymar ont beaucoup fait réagir, notamment en Argentine et en Espagne. «Tarés» titre Olé où l'on qualifie les supporters parisiens de pourris-gâtés. Le média argentin ne s'est pas montré tendre en ajoutant que «les supporters se sont trompés s'ils ont cru qu'avec une pluie d'euros on peut obtenir la gloire du jour au lendemain». Même son de cloche en Espagne où Alfredo Martinez, commentateur des rencontres du Barça pour la radio espagnole Onda Cero, a affirmé que le septuple Ballon d'Or a vécu à Paris hier «une humiliation qu'il ne mérite pas». D'après des médias catalans, Jorge Messi est récemment entré en contact avec la direction barcelonaise pour évoquer un retour de l'Argentin au FC Barcelone. Des rumeurs datant d'avant les récents évènements au Parc des Princes face à Bordeaux.

Mohamed Salah et Robert Lewandowski dans les petits papiers du Barça

Le rêve de Joan Laporta, c'est de recruter Erling Haaland au FC Barcelone. Mais la tâche s'annonce compliquée notamment d'un point de vue financier. Mais les dirigeants catalans possèdent plusieurs plans de secours. Selon AS, Mohamed Salah est suivi de très près. Des premiers contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage de l'Egyptien et le Barça serait prêt à miser gros, lui qui sera en fin de contrat en 2023. Autre cible, le Polonais Robert Lewandowski qui ferait donc office de plan C, même si l'intéressé a toujours clamé son attirance pour l'ennemi madrilène.

Nabil Fekir auteur d'un geste polémique

Expulsé ce week-end après un geste d'humeur, Nabil Fekir est au cœur d'une polémique en Espagne. Dimanche après-midi lors de la rencontre entre le Betis et l'Athletic Bilbao, le Français s'est fait expulsé à la suite d'une balayette sur Iker Muniain. Un geste intervenu après la provocation du joueur basque qui n'a pas apprécié que Fekir s'octroie une petite séance de jongles au départ de l'action. En Espagne un débat est lancé : les artistes sont-ils suffisamment protégés ? Depuis son arrivée au Betis, l'ex-Lyonnais est le joueur qui a subi le plus de fautes en Liga. Si le champion du monde 2018 n'est pas excusable pour son geste, protéger davantage les acteurs du football est envisagé de l'autre côté des Pyrénées.