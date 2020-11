Le footballeur made in France s'expatrie très bien !

La formation à la française est souvent vantée à travers l'Europe et le monde du football. Les chiffres confirment l'intérêt du monde entier pour les footballeurs formés en France. Selon la dernière lettre hebdomadaire du Centre International d'Études du Sport de Neûchatel en Suisse, il y a actuellement au moins 30 joueurs ayant grandi en France dans les 5 grands championnats.

On en compte 47 en Premier League anglaise, 36 en Bundesliga, 35 en Serie A et 30 dans la Liga espagnole. Les Français constituent le contingent étranger le plus représenté dans huit autres associations : en Belgique (1ère et 2ème division), en Bulgarie, en Turquie, en Suisse, en Roumanie, au Qatar, en Algérie et au Luxembourg. Arnaud de Montebourg appréciera sûrement, le made in France se porte très bien !