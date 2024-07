Côme : Raphaël Varane revient sur son curieux choix

C’était attendu depuis de très longues semaines et c’est désormais officiel, Raphaël Varane rejoint bien le club de Côme et va donc découvrir l’Italie et un nouveau championnat après la Ligue 1, la Liga et la Premier League, respectivement avec les maillots du RC Lens, du Real Madrid et de Manchester United : «Je suis très heureux et enthousiasmé par ce nouveau projet, j’ai hâte de me lancer et de faire connaissance avec l’équipe et mes coéquipiers. Au début, j’étais curieux de savoir de quoi il s’agissait et peu de temps après, j’ai réalisé à quel point ce projet était spécial et différent de tous les autres qui m’avaient été proposés, j’ai donc voulu en savoir plus. Plus je me plongeais dans le projet, plus il devenait intéressant et cela m’a donné une perspective différente sur ce que je voulais faire. Une fois que cela est devenu concret, cela est immédiatement arrivé en tête de ma liste et nous avons pu le réaliser. Je suis vraiment très content», a d’abord expliqué l’ancien défenseur du Real Madrid.

Alors que certains joueurs de son âge font le choix de s’exporter aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient, le défenseur de 31 ans a fait le choix de rester dans un grand championnat et rejoindre un projet intéressant porté par le coach espagnol, Cesc Fabregas : «Il y a beaucoup à faire et c’est très inspirant. J’ai beaucoup d’expérience au plus haut niveau, et maintenant pouvoir partager ces connaissances pour aider un club à se construire vers le sommet est quelque chose de magnifique. Je rencontrerai à nouveau Cesc, mais cette fois pas en tant qu’adversaire. Je suis très content, j’aime beaucoup sa philosophie de jeu et sa passion pour le football. Lorsque nous avons parlé, il était très facile de se comprendre, j’espère donc que nous aurons des résultats très positifs. En tout cas, j’arrive avec beaucoup d’humilité pour aider l’équipe et le club à grandir», a ensuite conclu le champion du monde 2018. Un mariage qui s’annonce magnifique sur les bords du lac.