Coupe de France : Rennes s'impose d'une courte tête contre Lorient

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce samedi à 21 heures avec un belle affiche opposant le Stade Rennais à Lorient. Un derby de Bretagne important pour les Merlus, orphelins de la moindre victoire depuis onze rencontres et sur une série de sept défaites consécutives. 19es de Ligue 1, les hommes de Christophe Pélissier comptaient ainsi sur cette compétition nationale pour relancer leur saison. Vainqueur de la Coupe de France en 2019 devant le PSG (3-2), le Stade Rennais rêvait, quant à lui, de réitérer un tel exploit cette saison. Efficaces depuis le début de la saison, les Rouge et Noir, troisièmes dans l'élite du football français, voulaient donc poursuivre leur marche en avant au Roazhon Park. Pour cette rencontre, Bruno Genesio optait donc pour un 4-3-3 avec la présence de Salin dans les buts. Tait, Martin et Majer occupaient le milieu de terrain alors que Laborde débutait en pointe. De son côté, Christophe Pélissier alignait un 4-4-2 avec un milieu de terrain composé de Diarra, Le Fée, Monconduit et Boisgard. Sur le front de l'attaque, Laurienté et Grbic formaient le duo offensif.

La suite après cette publicité

Sous les yeux de leurs supporters, réunis dans l'antre du Stade Rennais, les Rouge et Noir prenaient rapidement le contrôle des débats. Juste techniquement et fort d'une belle assise collective, le SRFC multipliait alors les séquences de possession mais butait, malgré tout, sur un bloc lorientais très rigoureux et discipliné sur le plan défensif. Après un premier quart d'heure pauvre en occasion, excepté une demi-volée dévissée de Terrier, les coéquipiers de Laborde trouvaient finalement la faille dans la défense des Merlus. Sur corner, Omari profitait d'une frappe contrée de Tait pour ajuster Dreyer de l'intérieur du droit (1-0, 21e). Un premier acte qui manquait, malgré tout, d'intensité et où les Lorientais se contentaient de colmater les éventuelles brèches. Juste avant la pause, les locaux se créaient deux nouvelles situations mais ni la frappe de Laborde, trop croisée (42e), ni celle de Tait, repoussée par Dreyer (45e+1), ne trouvaient le chemin du but. Au cours d'une première période globalement dominée par les Rennais qui perdaient tout de même Salin sur blessure, les Merlus étaient logiquement menés.

Le Stade Rennais s'offre, sans forcer, le derby breton !

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre n'évoluait pas. Sur un faux rythme et dans une opposition très décevante, les hommes de Bruno Genesio se contentaient de contrôler le jeu face à des visiteurs amorphes. Il fallait alors attendre l'heure de jeu pour voir une première timide situation lorientaise sur le but rennais... Sur un second ballon après un corner des Merlus, Laurienté centrait depuis la droite mais son ballon, légèrement dévié, ne surprenait pas Traoré qui parvenait à éloigner le danger (68e). Loin d'être à l'abri, le Stade Rennais cherchait donc à faire le break mais Laborde, auteur d'un bel enchaînement en plein cœur de la surface, voyait sa tentative passer de peu à côté du but gardé par Dreyer (75e). En pleine crise de confiance ces dernières semaines, la troupe de Christophe Pélissier ne profitait pas de ce rendez-vous pour sortir de sa torpeur, et ce malgré des Rennais plus que friables.

Symbole de ce laxisme défensif, Ouattara était tout proche d'égaliser quelques instants plus tard. D'une feinte de frappe aux 20 mètres, le Lorientais mystifiait Badé et armait une frappe flirtant finalement avec le poteau gauche (76e). Retrouvant une certaine consistance offensive dans les dernières minutes de ce 32e de finale, le FCL se montrait de plus en plus dangereux. Profitant d'une nouvelle perte de balle de Badé, Ouattara, très actif dans le dernier quart d'heure, éliminait magnifiquement Assignon et enchaînait d'une frappe qui manquait encore de précision et s'envolait au-dessus de la cage rennaise (80e). En fin de rencontre, les Rouge et Noir se repliaient pour évoluer en contre mais malgré la vitesse de Sulemana, tout juste entré en jeu, le score n'évoluait plus et Rennes validait ainsi son billet pour les 16es de finale.

Le calendrier complet de la Coupe de France

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Stade Rennais

[#SRFCFCL]



La compo' des 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 pour cette entrée en @coupedefrance 🏆👊 pic.twitter.com/fDA1XkXpMT — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 18, 2021

Le XI de Lorient