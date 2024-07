JO 2024 (F) : le TAS rejette l’appel du Canada suite à l’affaire d’espionnage

Le Canada n’obtiendra pas gain de cause. Placée dans le groupe A en compagnie de l’équipe de France, la sélection nord-américaine avait écopé d’une lourde pénalité par la FIFA, à savoir un retrait de 6 points avant le début du tournoi olympique de football, pour avoir eu recours à des drones afin d’espionner une séance d’entraînement de la Nouvelle-Zélande. Par la suite, les championnes olympiques ont déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Malgré l’appel des Canucks, le TAS a confirmé la sanction, ce mercredi. «La demande déposée par le Comité olympique canadien et Canada Soccer concernant la déduction de six points imposée à l’équipe canadienne féminine de soccer pour le tournoi de football aux Jeux olympiques de Paris 2024 a été rejetée», a déclaré le Tribunal du sport via un communiqué. Avec 0 points au compteur et malgré des succès face à la Nouvelle-Zélande (2-1) puis l’équipe de France dimanche dernier (2-1), le Canada devra impérativement s’imposer contre la Colombie pour atteindre le tour suivant et maintenir ses chances de conserver son titre olympique.