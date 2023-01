Serie A : le scandale raciste qui touche Samuel Umtiti embrase l’Italie

La suite après cette publicité

Hier après-midi, Lecce a retrouvé la Serie A. Et l’écurie italienne s’est imposée 2 à 1 face à la Lazio Rome. Si cette victoire est importante, ce n’est pas le résultat qui a fait parler après la rencontre. En effet, le match a été marqué par des incidents. Lameck Banda (Zambie) et Samuel Umtiti (France) ont été pris pour cible par certains supporters romains ayant fait le déplacement. Ces derniers ont fait des cris racistes et la rencontre a été logiquement stoppée par l’arbitre. Par la suite, Big Sam, qui a essuyé quelques larmes et qui a été soutenu par le public qui a scandé son nom, a demandé à ce que la partie reprenne.

Umtiti soutenu

Mais ce nouveau scandale qui touche la Serie A n’en est pas resté là. Les réactions d’indignation se sont multipliées. Sur son compte Twitter officiel, Lecce a écrit: «les chants racistes ont été submergés par les encouragements. Le peuple jaune et rouge s’est mis à hurler un seul nom : Samuel Umtiti». Le président de Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a aussi soutenu son joueur. «Lorsque l’arbitre a arrêté le match, attendant que le speaker réclame la fin des chants racistes, Umtiti a demandé à ce qu’il reprenne, car il voulait répondre aux insultes reçues sur le terrain. Il a réagi comme un vrai champion.»

Son entraîneur, Marco Baroni, a aussi été choqué par cet incident. «Il est temps d’en finir avec tout ça (…) Ce sont des comportements honteux. Nous sommes fiers de (Lameck) Banda, (Samuel) Umtiti et (Assan) Ceesay.» Ces nouvelles attaques à caractère raciste ont également été commentées à l’étranger. La FFF a envoyé un message fort à l’ancien joueur de l’OL. «Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome. On est avec toi Sam».

Une polémique qui ne passe pas

Soutenu par plusieurs joueurs, il a aussi reçu un message de Gianni Infantino. Pointé du doigt lors des obsèques du Roi Pelé, le président de la FIFA a écrit : «solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda - crions haut et fort: non au racisme! Que l’énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toute!» La presse italienne a également évoqué cet incident, notamment La Gazzetta dello Sport. La publication au papier rose a condamné ces actes odieux.

«Un tourbillon d’émotions difficile à cacher, surtout après le triple coup de sifflet et la conquête d’une victoire. À la fin de Lecce-Lazio, Samuel Umtiti a quitté le terrain en larmes. Grâce à ses performances de top player, que le Français attendait depuis des années ? Un petit oui. Outre le mérite du joueur, il y a cependant une faute évidente : celle des supporters adverses qui, avec leurs hurlements, ont également offensé avec des insultes racistes Lameck Banda, ainsi que l’ancien joueur de Barcelone». Ce dernier a publié un message sur Instagram. «Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas». La meilleure des réponses après ces cris abjects.