Saison 2020/2021, N1, N2, N3, D1 féminine : la FFF dévoile les dates de reprise

Officiellement arrêtés par la FFF, les championnats de National à National 3 ainsi que la première division féminine savent désormais quand la saison 2020/2021 reprendra. La FFF, organisatrice des compétitions, vient en effet de dévoiler les dates de reprise.

«La FFF a fixé une date de reprise pour l’ensemble des compétitions nationales masculines et féminines seniors et de jeunes, à l’exception du championnat U19 féminine dont la date de reprise sera précisée prochainement. Ce calendrier reste soumis à d’éventuelles modifications en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire et des prochaines orientations du gouvernement concernant la reprise des compétitions de sport collectif», peut-on lire sur le communiqué.

Les dates publiées :