Ligue 2 : Bastia remporte le derby corse contre Ajaccio

Suite et fin de la 23e journée de Ligue 2 ce lundi soir. Bastia accueillait son rival corse d’Ajaccio, sur la pelouse du stade Armand Cesari. Alors que la première période n’a pas offert la plus belle des publicités pour le football français avec aucune frappe cadrée des deux équipes, malgré huit tirs tentés en cumulé, le second acte n’a guère été mieux. Néanmoins, les locaux bastiais ont réussi à faire trembler les filets grâce à une réalisation signée Migouel Alfarela (56e). C’est la seule frappe cadrée de la rencontre. Suffisant pour empocher la victoire (1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Ajaccio 33 23 -2 9 6 8 22 24 16 Bastia 26 23 -2 7 6 10 26 28

Au classement, Bastia reste en mauvaise posture, malgré trois points importants pris, dans l’antichambre française avec cette 16ème position, tandis qu’Ajaccio scrute encore les alentours du ventre mou de Ligue 2 avec la 8ème position. Le weekend prochain, les Bastiais iront affronter Quevilly, alors que les Ajacciens défieront Guingamp, lors de la 24ème journée du championnat.