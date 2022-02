Le tweet lucide de Gary Lineker sur la situation de Messi et Ronaldo

L'été dernier, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient changé de club pour ce qui semblait être le dernier gros défi de leurs carrières. Cependant , depuis le début de saison tout ne se passe pas comme prévu et les deux hommes; qui n'ont plus le même impact sur le jeu que lors de leurs meilleurs années; sont vivement critiqués par leurs supporters et par les observateurs du football en général.

La suite après cette publicité

Sur Twitter, le commentateur et légende anglaise Gary Lineker a réagi à un tweet disant que Messi et Ronaldo n'arrivaient plus à grand chose en ce moment. «Messi aura 35 ans en juin. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours.», explique l'ancien joueur des Three Lions.