PSG : Marco Asensio vise un triplé historique

Présent en zone mixte après le nul (1-1) concédé par le Paris Saint-Germain face à Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1, Marco Asensio (28 ans) a affiché sa frustration. Malgré tout, le milieu offensif espagnol a rappelé l’importance des échéances à venir, à commencer par la réception du FC Barcelone, mercredi prochain, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Face aux journalistes, l’ancien joueur du Real Madrid a, par ailleurs, avoué que le club de la capitale n’avait qu’une idée en tête : tout rafler dans les prochaines semaines…

«On voulait obtenir un bon résultat et gagner mais on a pris ce but un peu bête et on a poussé jusqu’au bout. On a pris ce nul, maintenant, on se tourne vers le Barça, c’est ce qui compte. On joue le match aller chez nous. C’est important de faire un bon résultat, avec notre public qui nous poussera. Ce sera un facteur clé pour nous. Ce sera un grand match. On a très envie de le jouer. Sur ces deux mois, les titres vont se jouer. Il y a ce quart de finale de Ligue des Champions, la finale de Coupe de France. On a un grand groupe, on est conscients de ce qu’on joue. On est sur la bonne voie, en tant que groupe et que club. Il y a une belle connexion avec le public, on est dans le moment le plus important de la saison, il faut tout donner dans la dernière ligne droite du championnat, en Ligue des Champions également, c’est important pour nous. On reste concentrés sur nos objectifs». Le message est passé !