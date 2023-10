EdF : l’exigence dingue de Dugarry pour l’Euro 2024

Pour la deuxième trêve internationale de la saison, l’équipe de France a régalé. Victoire face aux Pays-Bas (1-2) et victoire contre l’Écosse (4-1). Outre les résultats et la manière, les Bleus ont pu compter sur un très grand Kylian Mbappé, lui qui n’était pourtant pas en forme en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Une trêve parfaitement gérée donc, qui fait des hommes de Didier Deschamps les favoris au sacre final lors du prochain Euro sans doute. C’est en tout cas ce que pense Christophe Dugarry sur Rothen s’enflamme.

La France n’a «aucun rival sérieux si elle joue à son niveau» même s’il peut «encore se passer plein de choses». «La France a un énorme temps d’avance sur beaucoup de nations», raconte le champion du Monde 1998. «Il peut toujours y avoir des blessures, si on perd Griezmann ou Mbappé, ça peut être un problème. Cela peut être un problème mental, on l’a vu en finale de Coupe du monde, ils étaient où pendant les 70 premières minutes? Ils ont disparu. La France a tellement un potentiel important, c’est vrai qu’elle peut arriver avec trop de certitudes face à un adversaire moins doué mais qui mettra de l’agressivité. Chaque fois qu’une équipe lui est rentrée dedans, la France a eu du mal à répondre. Les adversaires vont s’adapter, ils ne vont pas les regarder. La Suisse a réussi en 2021. On est les plus forts mais ça ne suffit pas toujours. Si la France ne gagne pas l’Euro, ce sera un véritable échec au vu du potentiel et du vivier qu’on a», explique enfin Dugarry.