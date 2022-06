Gérard Lopez inculpé au Luxembourg pour faux et usage de faux

D'un titre de champion de France avec Lille lors de la saison 2020/2021 à une relégation avec les Girondins de Bordeaux, en passant par la déclaration de faillite du Royal Mouscron, Gérard Lopez a connu des fortunes diverses avec les différents clubs qu'il a repris. Et ses soucis ne sont pas que liés au football selon L'Essentiel.

En effet, l'homme d'affaires luxembourgeois serait désormais dans le collimateur de la justice de son pays. Il a été inculpé pour faux et usage de faux après des transferts d'argents douteux à hauteur de 2 millions d'euros en 2014, effectués via plusieurs entreprises lui appartenant à lui et à son associé Eric Lux. Les deux hommes risquent entre 3 mois et 5 ans de prison s'ils sont jugés coupables dans les prochains mois.