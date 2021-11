Le Real Madrid a 11 dossiers chauds à gérer !

La suite après cette publicité

Les choses vont plutôt bien à Madrid en ce moment. Leader en solitaire de la Liga, l'équipe de la capitale espagnole a trouvé son rythme de croisière assez rapidement, bien aidée par le talent d'un joueur comme Vinicius Junior. Les Madrilènes peuvent en plus se tourner vers l'avenir avec optimisme, avec ce nouveau Bernabéu dont les travaux ont lieu en ce moment même et un mercato 2022 annoncé comme galactique depuis longtemps.

Une chose est sûre donc, Florentino Pérez et ses équipes ne vont pas chômer dans les prochaines semaines. Sky Sport Allemagne fait le point sur plusieurs dossiers chauds madrilènes, dont certains qui concernent des joueurs ou des clubs allemands, d'où les informations plutôt fiables a priori du média germanique. Vous vous en doutez, il est question de Kylian Mbappé. Dans le cas du Parisien, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations si ce n'est que les Blancos veulent tout faire pour l'attirer. En revanche, on apprend que concernant Paul Pogba, les Madrilènes ne sont pas totalement convaincus. Si le milieu de terrain veut rejoindre Madrid, la direction du club de Liga est un peu refroidie par Mino Raiola, et estime que l'arrivée du Mancunien pourrait freiner la progression de Fede Valverde et d'Eduardo Camavinga.

Trois départs déjà actés au Real

Quant à Antonio Rüdiger, il est bel et bien suivi par le Real Madrid dans le cadre d'une arrivée libre, comme les deux joueurs cités ci-dessus. Mais le défenseur central allemand demanderait un salaire annuel de 12 millions d'euros ; un montant jugé trop conséquent par les Merengues. Mais qui dit dossiers chauds, ne dit pas uniquement arrivées. Il y a ainsi bon nombre de joueurs à vendre, ou même à prolonger. Dans la première catégorie, on retrouve Luka Jovic, ancien de Francfort, qui pourrait bien demander un départ dès le mois de janvier selon le média. Le nom de Mariano Diaz est aussi évoqué, même si dans le cas de l'ancien Lyonnais, un départ n'est pas forcément d'actualité.

Jesus Vallejo, peu utilisé, est lui bel et bien partant, alors que Marcelo, Isco et Bale ne prolongeront pas et quitteront le club au terme de l'exercice actuel. Il y a ensuite deux prolongations de contrat à gérer : celles de Vinicius Junior et d'Eder Militao, deux joueurs en forme et considérés comme des joueurs clé pour le projet du club sur le long terme. Pas de doutes, Florentino Pérez a du pain sur la planche !