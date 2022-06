Brésil : la pépite Endrick continue de tout casser sur son passage

La suite après cette publicité

Crack générationnel ? Il est encore trop tôt pour le dire mais le jeune attaquant brésilien de 15 ans, Endrick, impressionne tout son monde au pays et dépasse même les frontières. Déjà comparé à la légende Ronaldo de Nazario, l'attaquant d'1m73 s'affirme comme le brésilien développant les plus grandes attentes depuis un certain Neymar. Efficace à la finition, douée techniquement et dans le dribble, il est déjà l'objet de nombreuses compilations tout en étant à l'origine de quelques reins cassés chez les défenseurs de son pays. C'est lors de la Copinha en janvier dernier qui mettait en compétition les équipes U20 du pays qu'il avait fait parler de lui où il a mené son équipe de Palmeiras vers le succès contre Santos (4-0).

Déjà dans le viseur de nombreux clubs prestigieux comme Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, il voit sa valeur exploser au fil des semaines. Remportant aussi le Tournoi de Montaigu en France avec le Brésil, l'international U17 impressionne tout particulièrement. Signant en mai dernier son premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2025) avec le Verdão, il continue de témoigner tout son talent sur les terrains. C'est simple depuis son arrivée au sein du club brésilien en 2017, il compte 87 buts en 114 matches avec les équipes jeunes du club brésilien. D'ailleurs il vient de remporter un nouveau trophée.

La Coupe du Brésil U17 dans la poche

Lors de la Coupe du Brésil U17, il a su porter son équipe au fil de la compétition. Après des victoires contre Sant German Academy (10-1), Remo (7-0 et 4-1), l'Atlético Mineiro (5-0 et 3-1) ainsi que Recife (5-2 et 2-3), il a atteint la finale de la compétition face au club de Vasco de Gama. Inscrivant deux buts au match aller lors d'une victoire 4-1, il a récidivé lors de la finale retour avec un nouveau doublé dont un joli coup franc. Malgré la défaite 4-2 du Verdão, il a porté son équipe vers la victoire, le troisième titre en six éditions après 2017 et 2019. Après la rencontre, le jeune attaquant brésilien qui a quand même marqué quatre des six buts de son équipe en finale a laissé place à l'émotion.

Os gols que garantiram o tri da Copa do Brasil Sub-17 passando na tl! 💚🏆



⚽️ Endrick (2x)#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/8i6jMD0Qvg — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 26, 2022

«C'est inexplicable, il n'y a rien à dire sur ce match, j'essaie encore de raisonner. Ma famille est venue de São Paulo pour nous encourager et je ne voulais rien faire de mal. Ils sont là : ma copine, mon père, ma mère, tout mon staff. Je ne voulais pas mal faire, et Dieu m'a donné cette opportunité de marquer deux buts. Ça me fait même flipper. Maintenant, il faut aller de l'avant vers les moins de 20 ans si Paulo Victor m'appelle et essayer de gagner une autre coupe» a-t-il expliqué. Ambitieux et conquérant, Endrick n'a pas fini d'éblouir le monde du football de son talent.