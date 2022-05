Palmeiras : la valeur de la pépite Endrick explose encore

La suite après cette publicité

Le Brésil se félicite déjà pour son nouveau phénomène de précocité. Depuis quelques semaines, on apprend à connaître Endrick, attaquant de 15 ans évoluant à Palmeiras. Le joueur n'a toujours pas évolué chez les professionnels mais il fait un malheur dans les catégories de jeunes, au Brésil comme à l'étranger, où il est bien entendu surclassé jusqu'au niveau U20. Au pays, on parle de lui comme du nouveau Ronaldo. Rien que ça.

Battant record sur record dans les compétitions juniors, il n'a pas mis longtemps à être repéré par les meilleurs clubs d'Europe. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG ou encore Chelsea et Manchester City ont tous un œil dessus, alors qu'il n'avait pas encore signé de contrat professionnel avec Palmeiras. Sa clause libératoire était tout de même de 18 M€, une somme déjà énorme pour un contrat jeune.

Palmeiras verrouille sa pépite

Il est malgré lui une poule aux œufs d'or. Face à la valeur grimpant en flèche du crack, le club paulista s'est empressé de démarrer des négociations pour lui faire signer un premier contrat pro, qu'il pourra officialiser le jouer de ses 16 ans, le 21 juillet prochain. Il était même envisagé de fixer une clause libératoire à 100 M€, d'après le média Lance!. Un rêve plus qu'une réalité.

Elle sera finalement un peu moins élevée. Alors que Marca évoquait en mars dernier, la possibilité de recruter Endrick pour 45 M€, le phénomène va signer jusqu'en 2025 avec une clause de 60 M€ d'après les dernières informations sorties au Brésil et en Espagne. Une somme particulièrement élevée pour un espoir, aussi grand soit-il. As prévient que le Real Madrid, friand de très jeunes brésiliens recrutés à prix d'or (Reinier, Vinicius Jr, Rodrygo), ne dépensera pas plus de 45 M€ pour le recruter. C'est pourtant le club préféré de la graine de star.