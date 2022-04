Brésil : la pépite Endrick est déjà une grande star en France

La suite après cette publicité

Il y a quelques mois seulement, le Brésil et l'Amérique du Sud découvraient Endrick. Alors qu'il faisait sensation avec les jeunes de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le diminutif de "Endrick", est d'ores et déjà comparé à Ronaldo ou Romario au Brésil pour sa précocité. Du haut de ses 15 ans, il avait été phénoménal durant la Copinha (Coupe brésilienne U20) en terminant meilleur joueur, meilleur buteur et récompensé du plus beau but du tournoi avec les jeunes de Palmeiras.

Si l'entraîneur de la formation basée à São Paulo avait refusé de l'emmener pour disputer le Mondial des Clubs 2022, aux Émirats arabes unis, aujourd'hui, Endrick progresse rapidement. Sélectionné pour la première fois avec le Brésil U-17 pour faire ses premiers pas en Europe et disputer le Mondial de Montaigu, le natif de Taguatinga a confirmé ses bons débuts hors de son pays et est devenu la star de la compétition se déroulant en Vendée. En quatre rencontres, l'avant-centre a certifié qu'il avait le sens du but dans la peau.

Déjà un premier titre remporté en Europe

Endrick a d'abord ouvert le score contre le Mexique (4-0), inscrit un doublé contre les Pays-Bas alors que les siens étaient menés au score (2-2), avant de sceller le score en concluant un sublime rush solitaire contre l'Angleterre (3-0), pour un total de quatre buts en trois matches de poules. En finale, il a également ouvert le score face à l'Argentine avant de soulever déjà son premier trophée avec sa sélection (2-1), sur le sol français.

Une ascension qui ne cesse donc de croitre pour le jeune homme né en 2006 et qui est déjà suivi par presque 900 000 personnes sur Instagram, même si son père ne s'attendait pas forcément au fait que tout cela se passe aussi rapidement. «J’étais inquiet au début de la compétition car Endrick effectue ses premiers pas sous le maillot brésilien, a-t-il confié à Ouest-France pendant le tournoi de Montaigu. Après la Copinha (avec son club de Palmeiras), l’objectif était qu’il confirme, en pesant sur les rencontres».

Endrick, la star de Montaigu

De son côté, la pépite brésilienne semble ne pas s'enflammer pour le moment. «L'important, c'est cette union, l'équipe joue ensemble et c'est ce qui fait du Brésil une aussi grande équipe. Le niveau de compétition entre les équipes nationales est différent. Même lorsque vous portez le maillot de l'équipe nationale brésilienne, vous ressentez de l'anxiété, expliquait-il avant d'affronter l'Angleterre. Je porte et affronte des gens qui ont des maillots que j'ai l'habitude de voir uniquement à la télévision. Nous gardons les pieds sur terre, ce qui est l'essentiel».

Pourtant, il y a de quoi s'enflammer. Dans la petite ville de Montaigu (5 180 habitants), les spectateurs vendéens ont découvert un phénomène et sont déjà au courant de ses exploits. Alors que certains l'appellent «le nouveau Neymar», la sélection brésilienne a tenu à protéger son joyau en évitant de trop l'exposer au public et devant les médias. Mais cela ne peut empêcher l'engouement autour de lui et la jeune star n'échappe pas aux demandes de selfies et de maillots après les rencontres du tournoi U17.

Quel avenir pour Endrick ?

Malgré cela, le numéro 9 ne souhaite pas brûler les étapes. «En ce qui concerne mes objectifs jusqu'à présent, l'important est que l'équipe gagne. Peu importe qui marque les buts, les passes décisives. Mais ça vous donne le sentiment de marquer des buts avec ce maillot. J'espère marquer plus de buts, rester à la hauteur de mes attentes et améliorer mes performances au sein de l'équipe nationale, afin qu'un jour je puisse même intégrer l'équipe première», expliquait-il la semaine dernière sur le site officiel de la CBF (fédération brésilienne).

Et s'il n'aura plus l'âge l'an prochain de disputer à nouveau le Tournoi de Montaigu, il est très probable que l'on retrouve le joueur en Palmeiras prochainement en Europe. À partir de juillet prochain, Endrick sera libre de s'engager où il le souhaite et les plus grands clubs d'Europe lui font déjà les yeux doux. Alors qu'il est lié avec le même agent que Vinicius Jr - qui s'était d'ailleurs révélé avec la Seleção lors de ce tournoi en Vendée - la presse espagnole l'envoie déjà au Real Madrid.

«Endrick est un très bon joueur, il contribue à la réussite de l’équipe. Cependant, tout ne repose pas sur lui», jugeait d'ailleurs son représentant dans Ouest-France. Son 16ème anniversaire, le 21 juillet prochain, sera donc décisif pour son avenir et Endrick aura en tout cas un large choix de prétendants.