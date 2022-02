La pépite Endrick dévoile son club de préférence pour l'avenir

La suite après cette publicité

Et si on avait devant nous le futur phénomène du football mondial ? Une chose est sûre, au Brésil, Endrick est déjà considéré comme tel et tout le monde lui promet un sacré avenir. Un avis partagé par de nombreux dirigeants de gros clubs européens, puisque pratiquement toutes les écuries les plus prestigieuses du Vieux Continent sont à ses trousses.

Et le quotidien Marca a eu le privilège de pouvoir l'interviewer. Forcément, il a été question de son avenir, et visiblement, le charme du Real Madrid ne le laisse pas insensible. « Je rêve de jouer en Europe bien sûr, avec la sélection brésilienne, et de gagner des titres. Le Real Madrid, c'est un club que j'aime beaucoup grâce à Cristiano Ronaldo, que j'ai toujours suivi, avec ses quatre Ligue des Champions gagnées là-bas », a expliqué l'adolescent.

Sous le charme madrilène

« J'ai beaucoup d'affect pour le Real Madrid grâce à Cristiano Ronaldo, mais j'ai aussi cherché des choses sur son histoire et c'est une très bonne équipe. C'est très gratifiant pour moi de savoir qu'ils regardent et se déplacent pour mes matchs, je remercie Dieu. Mais je dois faire plus, ce n'est pas assez, j'ai encore du chemin devant moi », a ajouté le joueur de Palmeiras, qui apprécie également le FC Barcelone, « une bonne équipe, spectaculaire, avec des joueurs incroyables qui y sont passés comme Messi, Xavi et Iniesta ».

Il a aussi confié que Vinicius joue dans son amour pour le Real Madrid, puisque l'ailier merengue lui a offert un maillot : « ce fut très bon pour moi, il était dans un moment de forme spectaculaire et il m'a envoyé ce maillot. Je le soutiens beaucoup, et le Real Madrid aussi pour que le club gagne une autre Ligue des Champions ». Le message semble clair... Pour rappel, il ne pourra pas signer de pré-contrat avec un club européen avant ses 16 ans, ni rejoindre le Vieux Continent avant de souffler ses 18 bougies.