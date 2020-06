FC Barcelone : Ousmane Dembélé ouvre la porte à la Juventus Turin

Ousmane Dembélé détient peut-être le record du nombre d'apparitions sur les Unes des journaux pro-Barça en ayant le minimum de temps de jeu au sein du club catalan. Depuis son arrivée en 2017 contre un chèque de 105 M€ + des bonus, l'ailier français a beaucoup fait jaser. Pour quelques coups d'éclat sur le terrain mais surtout pour ses blessures, son supposé manque de professionnalisme, et bien sûr son rôle sur le marché des transferts.

La suite après cette publicité

Il y a un an, il était cité comme la clé du retour de Neymar au FC Barcelone dans le cadre d'un échange avec le Paris Saint-Germain. Mais Dembélé avait été très clair : hors de question de partir, le but étant de s'imposer en Catalogne. Un an plus tard, Dembélé est encore à l'infirmerie mais son avis concernant un départ serait moins tranché. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'intérêt de la Juventus Turin à son égard ne le laisse clairement pas insensible.

La Juve plaît à Dembélé

Le club turinois compte bien faire quelques opérations avec le FC Barcelone cet été. Le club catalan souhaite en effet récupérer le milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic (30 ans) en contrepartie d'un ou plusieurs joueurs. Pas dans les meilleures dispositions financières, le Barça espère convaincre la Juve avec des échanges de joueurs non désirés dans l'effectif de Quique Setién. Et du côté de la Juve, c'est Ousmane Dembélé qu'on souhaiterait récupérer, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

La grande nouveauté, comme l'écrit Mundo Deportivo, est que l'international français âgé de 23 ans envisage cette option, contrairement à l'année précédente. La Juve lui semble une destination intéressante. Le directeur sportif Fabio Paratici l'apprécie depuis longtemps et a de bonnes relations avec l'agent du Français. D'un point de vue sportif, Dembélé aurait de la place pour s'imposer, la Juve manquant de vitesse sur les ailes. Voilà donc qui promet un nouveau feuilleton pour le mercato estival édition 2020.