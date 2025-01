L’enfant de Kai Havertz menacé de mort sur Instagram

Ce sont des choses devenues malheureusement trop fréquentes dans le football moderne. Après le penalty manqué de Kai Havertz contre Manchester United, qui a entraîné l’élimination des Gunners en FA Cup aux tirs au but, l’épouse de l’allemand a été harcelée de menaces sur les réseaux sociaux à l’encontre de son enfant à naître, des messages qu’elle a partagés sur Instagram. «J’espère que tu feras une fausse couche», «je vais venir chez toi et massacrer ton enfant, je ne rigole pas», peut-on lire dans la story de Sophia Havertz.

«Que quelqu’un pense qu’il est acceptable d’écrire quelque chose comme ça me choque tellement… J’espère que tu as honte de toi-même, a répondu la jeune femme sans chercher à cacher le pseudonyme de ses harceleurs. S’il vous plaît, soyez plus respectueux. Nous valons mieux que ça…» La fédération anglaise n’a pas encore réagi face à la situation, dont la récurrence est de plus en plus réelle.