L’Espagne s’embrase pour un Clasico d’anthologie, une raison inimaginable bloque la vente de Chelsea

Un Clasico au sommet

C'est le match le plus attendu par tous les amoureux du football ce soir : le clasico Real Madrid-Barcelone ! «Changez l’histoire» titre Sport ce matin. Le média rappelle que le Barça se rend au Bernabeu cette année avec la mission de rompre une série de trois années sans victoire. C’est un «clasico pour grandir» selon Mundo Deportivo. Le quotidien affirme que ce n’est plus le même Barça qui va affronter le Real. Surtout que le Real doute avec l’absence de l’homme fort de la Casa Blanca, Karim Benzema. Mais remporter cette rencontre, c’est «une question d'honneur» pour le Real d’après AS. Marca a de son côté présenté une Une avec une grille de mots mêlés où l’on peut retrouver le nom d’hommes clés du duel de ce soir : Rodrygo, Dembélé. Mais aussi des mots tels qu'orgueil, émotion, crucial et surtout : clasico.

La folie d'Abramovitch

Malgré le chaos qui règne à Chelsea, les Blues continuent de jouer et de gagner. Chelsea a dominé Middlesbrough et file en demi-finale de FA Cup. «Des hommes en mission» titre le Daily Express. On apprend aussi ce samedi dans les pages du Daily Star que John Terry «est en course» pour offrir «10% du club aux supporters». La légende du club est à la tête d’un consortium qui cherche à acheter Chelsea. Mais attention, le propriétaire actuel, qui cherche pourtant à vendre, est en train de tout faire capoter. D’après le Daily Mail, Roman Abramovitch «ne veut pas accepter une offre d'un pays qui a sanctionné les oligarques russes». «Roman peut-il faire échouer la vente ?» s’interroge le tabloïd. Pas sûr que cette info plaise aux supporters des Blues, en plein stress depuis plusieurs semaines.

Bonne pioche du Barça

Paul Pogba aussi pourrait devenir un joueur de Liga la saison prochaine. Déjà courtisé depuis quelques temps par le Barça, le club Catalan serait revenu à la charge selon le Daily Star et le Daily Express. Le milieu tricolore sera libre cet été, n'ayant toujours pas prolongé avec Manchester United. Le clan du joueur avait éteint l’intérêt initial du FC Barcelone car le club ne pouvait, jusqu'alors, pas répondre à ses exigences personnelles. Cependant, l'accord de sponsoring conclu la semaine dernière avec Spotify, d'une valeur de plus de 280 millions d'euros, change tout. Les dirigeants Blaugranas ont maintenant les moyens de supporter le salaire de la «Pioche».