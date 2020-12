Comment Lucas Paqueta a conquis l'OL

La suite après cette publicité

L'OL ne doit pas regretter son choix. Recruté cet été à l'AC Milan contre 20 M€, Lucas Paqueta (23 ans) est parvenu en quelques semaines seulement à se faire adopter par tout un club. Gros travailleur de l'ombre, habile balle au pied, agressif, le Brésilien sait tout faire et si les Gones sont 2e de Ligue 1 (à égalité avec le leader lillois), ils le doivent aussi à leur recrue. Excellent contre le PSG, il a encore brillé face à Nice le week-end dernier et tentera de remettre le couvert face à Nantes demain (à suivre en live sur Foot Mercato) pour clôturer cette année 2020.

«C’est un très bon joueur, polyvalent. Il peut apporter offensivement, défensivement. Maintenant, on a un joueur plus défensif, et deux plus offensifs. Avec Paqueta, il peut faire les deux. Son intégration s’est bien passée. Super joyeux, il apporte beaucoup de bonheur», remarque un Jason Denayer convaincu en conférence de presse. Le Belge n'est pas le seul à s'enflammer pour l'international auriverde (12 sélections, 2 buts). Rudi Garcia a lui aussi témoigné de son apport important ce mardi.

Tout l'OL est ravi

«Je le connaissais bien car il a joué en Italie. Il a eu 3 périodes différentes car il a eu 3 coachs différents. Il était très bien avec Gattuso, moins bien avec Giampaolo et il n'a pas réussi à revenir avec Pioli. Tout le mérite revient à Juninho. C'est une fierté qu’il ait retrouvé la sélection, comme ça l’est quand Bruno Guimarães est appelé. Je m’étais aussi renseigné en Italie et les nouvelles étaient bonnes. Il confirme ce que tout le monde pensait de lui, un talent formidable» juge l'entraîneur de l'OL, qui voit en lui quelques axes de progression.

«Il a une grosse qualité de frappe de balle, je pense qu’il doit plus l'utiliser, à l’image de celle en fin de match sortie par Walter Benitez. Il peut être encore plus décisif, analyse Garcia. Il confirme son talent. Il a une capacité à jouer en une touche. C'est un joueur généreux, un joueur d’équipe. C’est très appréciable pour un entraîneur. Il emmène tout le monde comme d’autres. » Loué par ses coéquipiers et son entraîneur, Lucas Paqueta, qui a signé jusqu'en 2025 ravit déjà tout le monde et compte bien mener nouveau club vers les sommets pour continuer à se relancer.