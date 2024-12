Galatasaray : Hakim Ziyech fustige son propre club

Ce sont des déclarations qui animent la presse turque depuis ce mardi soir. Lors d’une émission, le journaliste turc Haluk Yurekli a révélé les propos qu’aurait tenu Hakim Ziyech au sujet de Galatasaray. L’international marocain, en froid avec son coach et qui ne joue pas avec son club, aurait ainsi fustigé son club et son actuel entraîneur. Des propos qui enflamment le football turc alors que le joueur a été aperçu à l’aéroport ces dernières heures.

«Galatasaray, c’est fini pour moi, je leur ai dit que je partais en janvier. Ils ne me demandent plus rien, je fais ce que je veux. Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi mauvais qu’Okan Buruk. Si Galatasaray peut gagner le titre ? J’en ai rien à foutre… Qu’ils me laissent tranquille, quoi qu’il arrive. Je regrette déjà d’être venu. Je devais partir au début de la saison, mais ils n’ont pas voulu. Je pars en janvier» aurait ainsi lancé le Marocain à un ami du journaliste il y a quelques jours. Cette histoire n’a pas fini de faire parler…