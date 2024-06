Naples : les premiers mots d’Antonio Conte

Tout juste nommé comme nouvel entraîneur du Napoli jusqu’en juin 2027, Antonio Conte s’est montré satisfait de ce nouveau défi. Libre depuis mai 2023 et son départ de Tottenham, le coach italien de 54 ans retrouve donc l’élite italienne et tentera d’amener les Partenopei au titre comme il l’a fait avec la Juventus et l’Inter Milan.

Naples est un lieu d’importance mondiale. Je suis heureux et enthousiasmé à l’idée de m’asseoir sur le banc bleu. Je peux certainement promettre une chose : je ferai tout mon possible pour la croissance de l’équipe et du club. Mon engagement , avec celui de mon staff, ce sera total a-t-il déclaré plein de promesses.