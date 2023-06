JT Foot Mercato : le mercato bourbier de Manchester United !

Manchester United va devoir mettre le turbo

Manchester United rêve de retrouver les sommets en Angleterre. Dans cette optique, les dirigeants des Red Devils sont prêts à énormément dépenser cet été, mais sur tous les dossiers, le club semble en retard. La priorité du club depuis plusieurs jours, c’est Harry Kane. L’intérêt serait réciproque entre le joueur et le club, mais il faut encore convaincre Tottenham de le laisser partir. Le Real Madrid est aussi grandement intéressé par les services du buteur anglais. Du coup, le club se serait résigné à signer Mason Mount comme plan B. Chelsea aussi met des bâtons dans les roues des mancuniens en demandant plus de 80 millions d’euros pour son milieu offensif. Randal Kolo Muani serait aussi dans les petits papiers d’Erik ten Hag. Le Français acceptera un contrat seulement si le coach néerlandais lui promet d’être dans un titulaire indiscutable, d’après The Manchester Evening News. En défense, Kim Min-jae est la cible prioritaire. D’après nos informations, les pensionnaires d’Old Trafford étaient prêts à lui proposer un salaire démentiel. Mais Chelsea, Newcastle et le PSG ont complètement relancé le dossier.

Le PSG prêt à toutes les folies pour Bernardo Silva

Comme nous vous l’avions révélé, le PSG veut recruter Bernardo Silva cet été. Si un accord a déjà été trouvé avec le joueur, il faut aussi s’entendre avec Manchester City. Pour convaincre les Skyblues, le PSG est prêt à offrir 2 grandes stars parisiennes à Pep Guardiola ! Selon nos informations, le directeur sportif parisien a proposé deux joueurs en échange de Bernardo Silva, et pas n’importe lesquels : Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Deux joueurs qui répondent à des besoins côté Man City. Le Petit Hibou aurait pu remplacer Ilkay Gündogan, en fin de contrat. En plus, il est apprécié par Guardiola. Le portier italien, lui, aurait pu concurrencer un Ederson pas toujours impérial. La réponse de Manchester City n’a pas tardé, avec un refus catégorique. Le PSG a encore du boulot pour convaincre le club anglais.

Les officiels du jour

Le PSV se cherchait un nouvel entraîneur. Et le club d’Eindhoven n’a pas mis bien longtemps à le trouver, il a enrôlé un ancien coach de l’OL, un certain Peter Bosz. Le tacticien était libre et a signé un contrat de trois ans. L’Eintracht Francfort a trouvé le successeur d’Oliver Glasner. Et comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, il s’agit bien de Dino Toppmöller. La nouvelle a été annoncée ce lundi dans un communiqué officiel du club. Et André Gomes officialise son départ du LOSC sur ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain portugais, prêté par Everton au LOSC, a annoncé son départ des Dogues après une saison.

