Newcastle, le PSG et Chelsea veulent jouer un vilain tour à Manchester United pour Kim Min-jae !

Débusqué par Naples en provenance de Fenerbahce l’été dernier pour près de 18 millions d’euros et au nez et à la barbe du Stade Rennais, il était difficile d’imaginer Kim Min-jae devenir l’un des meilleurs défenseurs du monde. Pourtant, rapidement devenu le taulier de l’arrière-garde des Napolitains, le Sud-Coréen a grandement contribué au premier Scudetto glané par les siens depuis 1990. Une réussite tant collective qu’individuelle pour lui qui a été élu meilleur défenseur de Serie A. Cette saison, le natif de Tongyeong a disputé 33 rencontres de Serie A, pour 2 buts et 2 passes décisives, n’écopant au passage que de 4 cartons jaunes. De quoi forcément impressionner de l’autre côté des Alpes. Après sa première saison plus que réussie avec Naples, l’avenir de Kim Min-jae est désormais incertain.

Forcément, les meilleurs clubs de Premier League se l’arrachent. Comme nous l’informions sur notre site le mois dernier, Manchester United avait offert un pont d’or au joueur de 26 ans. En effet, d’après nos indiscrétions, les pensionnaires d’Old Trafford était prêt à lui proposer les mêmes émoluments qu’un attaquant vedette. Une offre qui avait forcément de quoi plaire à Kim Min-jae. Pourtant, les négociations sont en stand-by depuis malgré la poursuite des discussions entre le board mancunien et le clan du joueur. Une situation qui profite à d’autres clubs qui sont prêts à tout, pour s’engouffrer dans la brèche.

Son transfert bloque le marché des défenseurs de Premier League

Il y a tout d’abord les Magpies, en Ligue des champions l’année prochaine, se sont mis dans le dossier et ont fortement accéléré, conscient de l’ouverture que représentent ces négociations qui patinent. Mais Newcastle, qui rêve d’en faire le pilier de sa défense centrale, n’est pas seul. Le PSG, qui est sur le dossier depuis plusieurs semaines, est là aussi tapi dans l’ombre.

Englué dans le dossier Skriniar, Luis Campos n’exclut pas de bouger sur Kim qui a fait de la Premier League une priorité. L’option Paris n’est donc pas prioritaire aux yeux du Sud-Coréen qui dispose d’un 4e courtisan et non des moindres, Chelsea. Les Blues qui sont déjà bien fournis à ce poste sont insatiables et rêvent d’attirer le roc défensif napolitain. Vu le contexte et le manque de stabilité du club londonien, Chelsea est aujourd’hui le club qui a le moins de chances de rafler la mise.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le champion d’Italie en titre, Kim bloque tout le marché défensif outre-Manche. En effet, plusieurs défenseurs de Newcastle et Manchester United pourraient conditionner leur avenir à l’arrivée ou non du défenseur du Napoli. Ainsi, ces derniers pourraient s’engager dans d’autres clubs de Premier League. Un effet domino qui pourrait alors débloquer le marché. Mais pour cela, il faut déjà que le premier domino tombe et pour le moment, rien n’est encore fait concernant l’avenir de Kim Min-jae.